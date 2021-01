Benchetrit battuto da Kudla positivo al Covid-19

Nel primo turno di qualificazione agli Australian Open, a Doha, Denis Kudla ha battuto Elliot Benchetrit 6-4, 6-3. Ma non giocherà il turno successivo, perché lo statunitense è risultato positivo al Covid-19 durante il match. Una circostanza che non è andata giù al tennista marocchino, che si è sfogato sui social: "Il mio avversario è risultato positivo durante la partita. Se avessi vinto il game portandomi sul 5-4 mi sarei qualificato". Secondo Benchetrit, infatti, Kudla sarebbe stato squalificato se la partita fosse continuata. Non solo la sconfitta, ma è anche l'ipotesi di dover entrare in isolamento a determinare lo sfogo di Benchetrit: "Sarebbe una doppia penalità per me. Ho perso la partita contro un avversario positivo, e non hanno ottenuto il risultato del test prima della partita. Per di più, dovrò restare una settimana nella mia stanza"