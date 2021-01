Ieri in Italia 14.242 nuovi casi e 616 decessi

Cina: stato emergenza in provincia Heilongjiang

La provincia settentrionale cinese di Heilongjiang, che conta oltre 37 milioni di persone, ha lo "stato di emergenza" negli sforzi per stroncare un focolaio di Covid-19, chiedendo di non lasciare i propri territori se non strettamente necessario, e di annullare conferenze e raduni, mentre la città di Suihua, che conta 5,2 milioni di abitanti, è entrata in lockdown. La decisione del governo provinciale, è maturata dopo la scoperta di 28 contagi, di cui 12 asintomatici.