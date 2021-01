Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto si qualificano per il tabellone principale degli Australian Open: sale così a 5 la pattuglia nel main draw femminile, mai così tante in uno Slam dal 2017. In totale saranno 14 gli azzurri impegnati a Melbourne dal prossimo 8 febbraio

Missione compiuta per Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto: le due azzurre hanno conquistato un posto nel main draw degli Australian Open, primo Slam del 2021. Nel turno decisivo del torneo di qualificazione al Dubai Duty Free Tennis Stadium and Complex, negli Emirati Arabi Uniti, Errani, n.131 del ranking mondiale e 17^ testa di serie delle "quali", ha sconfitto in rimonta per 3-6, 6-2, 6-4, dopo oltre due ore di lotta, la croata Ana Konjuh, n.423 WTA ma ex top 20, in gara con una wild card. 'Sarita', giocherà per l'undicesima volta nel tabellone principale degli Aus Open, dove vanta i quarti di finale del 2012. Cocciaretto, che ha liquidato 6-3, 6-1 la francese Harmony Tan (234 del ranking), ha centrato così la sua seconda qualificazione consecutiva allo Slam Down Under: lo scorso anno fu eliminata al primo turno dalla tedesca Angelique Kerber.