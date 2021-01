Comincia con una eliminazione a sorpresa l'avventura dei tennisti italiani a caccia di un pass per il tabellone principale degli Australian Open, in programma dall'8 febbraio a Melbourne. Lorenzo Musetti, n.129 ATP e 13^ testa di serie delle “quali”, vincitore due anni fa del titolo junior a Melbourne e tra gli uomini più attesi, si è fatto sorprendere dall'olandese Botic Van de Zandschulp, 156 del ranking, che si è imposto in rimonta per 3-6, 6-1, 6-4 dopo quasi due ore di partita. Fatale per Musetti il break subito nel terzo gioco della frazione decisiva. Esordio amaro anche per Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano e Roberto Marcora, mentre accede al 2° turno Lorenzo Giustino, 151 ATP e 29^ testa di serie, che ha concesso appena due giochi all'uzbeko Denis Istomin, (183 del ranking). Si gioca, a causa dei problemi derivati dalla pandemia e delle misure di sicurezza adottate dallo stato di Victoria, sul cemento di Doha, in Qatar, sui campi del Khalifa International Tennis and Squash Complex, fino al 13 gennaio. Lunedì toccherà a Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Matteo Viola e Gian Marco Moroni. Già nel main-draw Matteo Berrettini, Fabio Fognini Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Andreas Seppi.