Nuovo aggiornamento del calendario ATP 2021, in continua evoluzione a causa della pandemia Covid-19. Le novità più importanti riguardano l'inserimento di due tornei 250, che hanno avuto una licenza annuale da parte dell'ATP: si tratta del Singapore Open, che si disputerà sul cemento indoor dal 22 al 28 febbrario, al termine degli Australian Open e l'Andalucia Open (terra, 5-11 aprile), che si giocherà a Marbella. Cambia sede l'Hungarian Open, torneo che in passato ha visto il trionfo di Cecchinato e Berrettini, che da quest'anno si svolgerà sul rosso di Belgrado a metà aprile, subito dopo il Masters di Montecarlo. Salta invece il torneo di Houston, che in questo 2021 è stato cancellato. Tutti gli altri tornei, come comunica ATP, sono da ritenersi al momento confermati come da previsione.