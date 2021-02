Italia sempre più protagonista a Melbourne, dove Jannik Sinner e Stefano Travaglia si sono qualificati per le semifinali del torneo ATP 250 Great Ocean Road Open. Vincitori di un doppio turno, cercheranno una storica finale tutta azzurra rispettivamente contro Khachanov e Monteiro AUSTRALIAN OPEN, IL TABELLONE DEGLI ITALIANI Condividi:

Doppio colpo di Jannik Sinner e Stefano Travaglia approdati in semifinale al “Great Ocean Road Open”, uno dei due tornei ATP 250 in programma in contemporanea, sul cemento di Melbourne Park, dove dall’8 febbraio scatteranno gli Australian Open. Mai nella storia due azzurri hanno giocato una finale sul veloce.

Sinner batte Bedene e Kecmanovic: ora c'è Khachanov vedi anche Sinner ko 6-3 con Djokovic: c'è il pubblico. FOTO In una giornata di straordinari per recuperare lo stop di giovedì per consentire i test anti Covi-19 (a seguito della positività di un dipendete del Grand Hyatt Hotel) il 19enne di Sesto Pusteria, n.36 del ranking e quarta testa di serie, ha sconfitto negli ottavi per 7-6, 6-2, in poco più di un'ora e mezza di partita, lo sloveno Aljaz Bedene, n.58 ATP e 13esima testa di serie. Poche ore più tardi si è ripetuto nei quarti imponendosi 7-6, 6-4, dopo quasi due ore di lotta, sul serbo Miomir Kecmanovic, n.42 ATP e settima testa di serie. In semifinale (la quarta in carriera, la terza negli ultimi 4 tornei disputati), il tennista seguito da coach Riccardo Piatti cercherà la rivincita contro il russo Karen Khachanov, n.20 del ranking e 2 del seeding, che lo aveva eliminato agli US Open del 2020 dopo essere stato avanti 2 set a 0.