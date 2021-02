L'Italia vola in finale di ATP Cup per la prima volta. A Melbourne, bastano due singolari alla squadra guidata da Vincenzo Santopadre per mandare al tappeto la Spagna, priva di Rafa Nadal ancora in panchina per i problemi alla schiena, e regalarsi l'atto conclusivo in programma domenica mattina contro la Russia di Rublev e Medvedev. Merito di un Fognini ispiratissimo e di un Berrettini che ha sfoderato il suo campionario migliore. Fabio ha finalmente sfatato il tabù Pablo Carreno Busta, n.16 del mondo, che lo aveva battuto in tutti e sette i precedenti. 6-2, 1-6, 6-4 i parziali per Fognini, al termine di un match interrotto 40' per pioggia e terminato indoor. Vittoria più agevole per un Matteo Berrettini scatenato, che con 13 aces ha battuto 6-3, 7-5 Roberto Bautista Agut, n.13 del mondo, spedendo l'Italia in finale. Ad attenderla c'è la Russia, che si è liberata 2-0 della Germania grazie ai successi di Rublev (8 del mondo) con Struff e Medvedev (5) con Zverev. .