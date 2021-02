Prosegue la giornata storica per l'Italia a Melbourne: dopo la finale dell'ATP Cup, arriva anche quella del Great Ocean Road Open, con Stefano Travaglia che conquista il pass per la prima volta in carriera grazie al 6-3, 6-4 rifilato al brasiliano Monteiro. E non è finita: in campo ora Sinner contro Khachanov, a caccia di una finale tutta azzurra

Stefano Travaglia è in finale al “ Great Ocean Road Open” , uno dei due tornei ATP 250 in programma in contemporanea, sul cemento di Melbourne Park, dove poi dall’8 febbraio scatteranno gli Australian Open. L'azzurro, alla prima finale della carriera nel circuito ATP, attende ora il vincente di Sinner-Khachanov . In caso di successo di Jannik, sarebbe la prima finale tutta azzurra sul veloce nel circuito ATP.

Travaglia batte Monteiro 6-3, 6-4

Giornata storica per Stefano Travaglia, che ha centrato la sua prima finale nel circuito maggiore. Nella sua prima semifinale in carriera, il 29enne di Ascoli Piceno, n.71 ATP, ha liquidato 6-3, 6-4, in un'ora e 25 minuti di partita, il brasiliano Thiago Monteiro, 26enne n.83 del ranking. Prestazione solidissima del marchigiano che ha messo a referto 10 ace (contro 3 doppi falli), il 58% di prime di servizio in campo con il 79% dei punti conquistati ed il 45% di punti vinti con la seconda. "Steto" ha salvato anche 3 delle 4 palle-break concesse. L'azzurro, che aveva iniziato alla grande questo 2021 raggiungendo a gennaio i quarti nell'ATP 250 di Antalya, c'è il best ranking in arrivo: da lunedì dovrebbe salire al numero 60.