Nessun problema al debutto a Melbourne per Novak Djokovic, che lascia appena sei giochi al francese Chardy e si qualifica per il 2° turno degli Australian Open. Subito fuori Monfils, che scoppia a piangere in conferenza stampa. Avanti Thiem, Zverev, Wawrinka e Dimitrov. Donne, bene Osaka, Serena Williams e Halep I RISULTATI DEGLI ITALIANI

Debutto sul velluto per Novak Djokovic agli Australian Open. Il serbo conferma la sua predilezione per la Rod Laver Arena, battendo Jeremy Chardy 6-3, 6-1, 6-2 in un'ora e mezza di partita. Nole incassa la 76^ vittoria a Melbourne (la 15^ consecutiva) sulle 84 partite giocate: se non è una dittatura, poco ci manca. Partita senza storia quella contro il numero 66 del mondo, semifinalista in questo 2021 ad Antalya e al Murray River Open, al quale sono state lasciate le briciole. Chardy, al 14° scontro con Djokovic, non ha mai conquistato un singolo set. Si apre dunque con un buon allenamento la corsa del serbo verso il 9° titolo a Melbourne: in quel caso diventerebbe il secondo giocatore a vincere uno stesso Slam così tante volte dopo Rafa Nadal che ha trionfato tredici volte al Roland Garros. Al 2° turno, il serbo incrocerà lo statunitense Tiafoe.

Avanti Thiem, Zverev e Wawrinka. Fuori Monfils La prima sorpresa degli Australian Open arriva in una delle partite che hanno aperto il programma: Gael Monfils numero 11 del mondo, ha incassato la settima sconfitta consecutiva nel circuito maggiore, perdendo all'esordio in cinque set contro Emil Ruusuvuori, numero 86 del mondo. Monfils non vince una partita dallo scorso febbraio, dal quarto di finale a Dubai contro Richard Gasquet: carico di rabbia e delusione, è scoppiato a piangere in conferenza stampa. Vittoria in rimonta per Sascha Zverev sullo spagnolo Giron, tutto facile per il campione degli US Open e finalista a Melbourne nel 2020, Dominic Thiem. Avanti anche Wawrinka, Raonic e Augier-Aliassime.

I principali risultati del 1° turno maschile (6) A.Zverev - M.Giron 7-6, 6-3, 6-2 E.Ruusuvuori - (10) G.Monfils 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 (18) G.Dimitrov - M.Cilic 6-4, 6-2, 7-6 (1) N.Djokovic - J.Chardy (3) D. Thiem - M. Kukushkin 7-6, 6-2, 6-3 (17) S. Wawrinka - P. Sousa 6-3, 6-2, 6-4 N. Kyrgios - F. Ferreira Silva 6-4, 6-4, 6-4