Esordio convincente a Melbourne per Camila Giorgi: la numero 1 azzurra si è liberata con un doppio 6-3 della kazaka Shvedova. In campo nella tarda mattinata italiana anche Sinner, che debutta contro Shapovalov. Gli Australian Open su Eurosport, canali 210 e 211 del bouquet Sky IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN Condividi:

Cominciano nel migliore dei modi gli Australian Open per Camila Giorgi. L'azzurra, n.79 del ranking, si è liberata con un doppio 6-3 della kazaka Yaroslava Shvedova, 33enne di origini moscovite n.1.337 WTA e in gara con il ranking protetto dopo essere rientrata nel tour dopo tre anni di stop per maternità. La numero uno azzurra sembra aver superato il problema agli adduttori che l’ha costretta al ritiro contro Kenin nel secondo turno del Yarra Valley Classic qualche giorno fa. Nonostante una percentuale molto bassa di prime (39%) con 4 doppi falli, Camila ha raggiunto il 2° turno per la sesta volta in carriera a Melbourne, dove è approdata al terzo in tre occasioni (2020, 2019 e 2015). Sfiderà ora la vincente del match tra Rus e Swiatek.

In tarda mattinata l'esordio di Sinner vedi anche Sinner, 2° titolo Atp: ora è 32° nel ranking. FOTO Neanche il tempo di rifiatare per Jannik Sinner dopo la conquista del secondo titolo ATP in carriera, al 'Great Ocean Road Open' di Melbourne. Oggi sarà infatti la super sfida di primo turno con Denis Shapovalov a chiudere il programma della prima giornata degli Australian Open sulla Margaret Court Arena (secondo match della sessione serale, la mattina in Italia). E’ la sfida più intrigante in chiave azzurra quella tra Jannik Sinner, n.32 del ranking, ed il canadese Denis Shapovalov, 21enne n.12 ATP ed undicesima testa di serie. A Melbourne “Shapo” gioca per la quarta volta e come miglior risultato vanta il terzo turno del 2019, stoppato da Djokovic. Tra l’altoatesino e il mancino nordamericano non ci sono precedenti. Il 19enne di Sesto Pusteria è alla sua seconda partecipazione al Major australiano: nel 2020 è stato battuto da Fucsovics al secondo turno.