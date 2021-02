Perde il primo set del torneo, ma alla fine la spunta Novak Djokovic, che ha battuto Frances Tiafoe, numero 64 ATP, con i parziali di 6-3, 6-7, 7-6, 6-3 in tre ore e mezza di gioco, qualificandosi per il 3° turno degli Australian Open per la 14^ volta in carriera. Partita di alti e bassi quella giocata sulla Rod Laver Arena dal numero 1 del mondo, che con qualche passaggio a vuoto ha rischiato nella parte centrale del match, con un tie-break perso e qualche occasione di troppo concessa allo statunitense. Rimessa in campo la solita concentrazione, Nole ha chiuso i conti, incassando la 77^ vittoria a Melbourne (la 16^ consecutiva) sulle 85 partite giocate. Prosegue la corsa del serbo verso il 9° titolo a Melbourne: in quel caso diventerebbe il secondo giocatore a vincere uno stesso Slam così tante volte dopo Rafa Nadal che ha trionfato tredici volte al Roland Garros. Al 3° turno, Djokovic incrocerà uno tra Opelka e Fritz.