Splendida impresa di Sara Errani, che domina 6-1, 6-0 Venus Williams e torna al 3° turno di uno Slam dopo oltre 5 anni. Eroica l'americana, che resta in campo nonostante un doppio infortunio. In mattinata impegno anche per Camila Giorgi. Gli Australian Open su Eurosport, canali 210 e 211 del bouquet Sky

Errani, impresa con Venus Williams

Splendida impresa di Sara Errani, che domina la sfida 'old-style' con Venus Williams, battuta 6-1, 6-0 e torna al terzo turno di uno Slam dopo oltre cinque anni di assenza (la 16^ in totale). Partita dominata dall'attuale n.134 del ranking, promossa dalle qualificazioni, che ha anche sfruttato un doppio infortunio a ginocchio e caviglia in cui è incappata la 40enne statunitense alla fine del primo set. Eroica Venus, alla 21^ partecipazione al major australiano dove in due occasioni ha raggiunto la finale, che nonostante tutto ha deciso di restare in campo e portare a termine la sfida, chiusa in meno di un'ora. A 33 anni e dopo le note vicende della squalifica per doping, Sarita rinasce a Melbourne, dove vanta i quarti nel 2012. Il tabellone sorride all'azzurra, che se la vedrà ora con l'atleta di Taipei Su-Wei Hsieh, 71 del ranking, che ha eliminato l'ottava testa di serie Bianca Andreescu. Tre i precedenti, tutti vinti dalla Errani, con la rivale che non è mai riuscita a strapparle nemmeno un set.