Novak Djokovic agli ottavi degli Australian Open dopo cinque set e nonostante un infortunio al fianco: battuto lo statunitense Fritz. Thiem rimonta Kyrgios, avanti Zverev e Augier-Aliassime, che vince il derby con Shapovalov. Donne, agli ottavi Serena Williams, Halep e Osaka.

Novak Djokovic batte Taylor Fritz e si qualifica agli ottavi di finale degli Australian Open per la 14^ volta in carriera (la 53^ in uno Slam). 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 i parziali in tre ore e venti per il n°1 del mondo, più forte di un infortunio al fianco che sembrava pregiudicarne la continuazione del match. Dopo due set vinti a fatica, Nole chiama un medical time-out nel terzo set per un problema fisico al fianco dopo un allungamento. Da questo momento il serbo fatica a colpire con il dritto e negli spostamenti verso destra: Fritz ne approfitta e chiude 6-3. Djokovic è palesemente menomato: la Rod Laver Arena si svuota poco prima della mezzanotte a causa del lockdown imposto dalle autorità locali e Fritz trascina l'otto volte campione al quinto set. Qui con un guizzo insperato, Nole ottiene il break nel sesto game e chiude 6-2, ottenendo la 78^ vittoria a Melbourne (la 17^ consecutiva) sulle 86 partite giocate. Prosegue la corsa del serbo verso il 9° titolo a Melbourne: in quel caso diventerebbe il secondo giocatore a vincere uno stesso Slam così tante volte dopo Rafa Nadal che ha trionfato tredici volte al Roland Garros. Agli ottavi Djokovic incrocerà Milos Raonic, 14^ testa di serie del seeding, con cui ha vinto tutti e gli 11 precedenti. Anche se resta l'incognita delle condizioni fisiche con cui arriverà a domenica.

Thiem recupera due set a Kyrgios Solo partite epiche per Nick Kyrgios. L'australiano, che al 2° turno aveva salvato due match point dopo una grande rimonta contro Humbert, ha ceduto in cinque set e dopo tre ore e 21' contro Dominic Thiem, 3 del mondo e campione in carica degli US Open. Avanti due set a zero, Kyrgios ha poi subito la rimonta di Thiem, che l'ha trascinato al quinto e decisivo set. Qui un break è stato fatale all'australiano. Non sono mancate le solite sfuriate, per l'entusiasmo e l'adrenalina del pubblico della John Cain Arena, agli ultimi applausi prima del lockdown che prenderà il via da sabato.

Nick Kyrgios sempre protagonista a Mebourne - ©Ansa

Avanti Zverev, fuori Schwartzman e Shapovalov vedi anche Parte il lockdown, si svuota la Laver Arena. FOTO Avanza senza problemi Sascha Zverev, che lascia per strada appena sette giochi contro il francese Mannarino. Prosegue la cavalcata straordinaria del russo Aslan Karatsev, 114 del ranking, che si prende lo scalpo di Diego Schwartzman, numero 8 del seeding. Augier-Aliassime vince in tre set il derby canadese con Shapovalov. Avanti anche Raonic, che piega in quattro set Fucsovics e Dimitrov.

I principali risultati del 3° turno maschile [6] A. Zverev vs [32] A. Mannarino 6-3, 6-3, 6-1 [1] N. Djokovic vs [27] T. Fritz 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 [18] G. Dimitrov vs [15] P. Carreno Busta 6-0, 1-0 rit. [20] F. Auger-Aliassime vs [11] D. Shapovalov 7-5, 7-5, 6-3 A. Karatsev vs [8] D. Schwartzman 6-3, 6-3, 6-3 [3] D. Thiem vs N. Kyrgios 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 [14] M. Raonic vs M. Fucsovics 7-6, 5-7, 6-2, 6-2