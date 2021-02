Si ferma al 3° turno la corsa di Sara Errani agli Australian Open, primo Slam del 2021 in corso sul cemento di Melbourne Park. L'azzurra n.134 del ranking e promossa dalle qualificazioni, si è fatta rimontare dalla cinese di Taipei Su-Wei Hsieh (71), che si è imposta 6-4, 2-6, 7-5, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta. Errani vede così sfumare quel posto negli ottavi di uno Slam che le manca dal Roland Garros 2015. Per la giocatrice asiatica, che a sorpresa mercoledì aveva eliminato in due set la canadese Bianca Andreescu, 8 del ranking e del seeding, sarà la terza presenza negli ottavi. Era invece dagli Us Open del 2015 che Errani non raggiungeva il terzo turno in uno Slam: grazie a questo risultato si riavvicinerà alla top 100 salendo al n.106 del ranking.