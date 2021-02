Dopo aver superato il francese Herbert all'esordio (6-4, 6-2, 6-3), il 33enne di Arma di Taggia ha vinto il "derby" con Salvatore Caruso nel 2° turno (dove non è mancato il litigio verbale al termine del match ), per poi guadagnarsi l'ottavo di finale battendo l’australiano De Minaur in 2 ore e 7 minuti. In quest'ultima sfida Fognini ha giocato una delle sue migliori partite in carriera: 6-4, 6-3, 6-4, dominando il padrone di casa in tutte le fasi del gioco.