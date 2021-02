Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open poche ore prima della sfida di ottavi che avrebbe dovuto chiudere il programma odierno sulla Rod Laver Arena contro il greco Stefanos Tsitsipas , numero 6 del ranking e 5 del seeding. Il 24enne romano è stato costretto a dare forfait per l’ infortunio agli addominali rimediato nel finale del match di terzo turno contro il russo Khachanov, quando era stato costretto a chiedere un medical time out per un problema al costato, con gli addominali laterali sinistri massaggiati a lungo dal fisioterapista. Gli esami al quale si è sottoposto domenica il tennista allenato da coach Vincenzo Santopadre hanno evidenziato una lesione di un centimetro e mezzo, come riportato dal sito della Federazione: da qui la decisione di rinunciare alla sfida con Tsitsipas, che guadagna senza giocare i quarti di finale, dove affronterà Rafa Nadal.

"Sarebbe stato un grande rischio scendere in campo"

leggi anche

E' grande Italia: Fognini e Berrettini agli ottavi

“Devo ritirarmi dal torneo - ha spiegato Berrettini in conferenza stampa -. Ho parlato con i dottori che mi hanno detto che il problema avrebbe potuto peggiorare. Ho quindi deciso di non giocare il match perché sarebbe stato un grande rischio scendere in campo”. Peccato per l'azzurro, approdato per la quarta volta gioca gli ottavi in un Major, la prima a Melbourne ed apparso in grande condizione come già aveva fatto vedere in ATP Cup, battendo Anderson, Machac e Khachanov.