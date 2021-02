Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open per la nona volta in carriera: battuto in rimonta il tedesco Sascha Zverev. Nole incrocerà il sorprendente russo Karatsev. Gli Australian Open su Eurosport, canali 210 e 211 del bouquet Sky

Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale degli Australian Open per la nona volta in carriera, la 39^ a livello Slam. Il serbo ha battuto in rimonta il tedesco Sasha Zverev, 6^ testa di serie del seeding, sconfitto 6-7, 6-2, 6-4, 7-6 dopo tre ore e mezzo di gioco. Per Nole 80^ vittoria a Melbourne (la 19^ consecutiva) sulle 88 partite giocate, dimostrando di aver ampiamente superato il problema fisico accusato contro Fritz. Prosegue la corsa del serbo verso il 9° titolo agli Aus Open: in quel caso diventerebbe il secondo giocatore a vincere uno stesso Slam così tante volte dopo Rafa Nadal che ha trionfato tredici volte al Roland Garros. In semifinale Djokovic incrocerà il sorprendente russo Karatsev, primo debuttante nell'Era Open a entrare tra i migliori quattro in uno Slam.