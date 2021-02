Prosegue la corsa di Serena Williams verso lo Slam n°24 in carriera: la statunitense si è liberata con un doppio 6-3 di Simona Halep, centrando la 40^ semifinale in carriera di un Major a 39 anni suonati. Per l'americana ora un altro duro ostacolo verso la finale degli Australian Open: la giapponese Naomi Osaka

Eterna Serena Williams: l'americana batte con un doppio 6-3 Simona Halep e conquista a 39 anni suonati, la semifinale degli Australian Open, la 40^ in un Major. E' la seconda più 'anziana' a centrare questo obiettivo dopo Billie Jane King a Wimbledon 1983. Prosegue dunque la corsa della Williams verso il famigerato Slam numero 24, che le consentirebbe di eguagliare il record di Margaret Court. L'attuale n.11 WTA e decima testa di serie si è liberata della n°2 del mondo in appena 81 minuti di gioco, conquistando la 362^ vittoria a livello Slam, che le vale l'ennesimo record a pari merito con un altro straordinario esponente della classe '81, ovvero Roger Federer. A Serena, ferma a quota 23 da quattro anni (l’ultimo Major lo ha conquistato proprio in Australia nel 2017 quando era già in dolce attesa della piccola Olympia) continua a sfuggire il titolo n°24: nelle quattro finali Slam che ha giocato da allora non è riuscita a vincere nemmeno un set (Wimbledon 2018 persa con Kerber, Us Open 2018 battuta da Osaka, Wimbledon 2019 sconfitta da Halep e Us Open 2019 superata da Andreescu). La prossima avversaria sarà proprio la Osaka, in vantaggio 2-1 nel bilancio dei precedenti, che si è agevolmente liberata con un doppio 6-2 della cinese di Taipei Su-Wei Hsieh.