Il 19enne di Carrara nei quarti dell'Atp di Acapulco regala spettacolo: battuto in due set (6-4 7-6) il bulgaro Grigor Dimitrov, n.16 del mondo. Per passare in finale dovrà vedersela con Stefanos Tsitsipas, n.5 del mondo, che ha eliminato in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime. Comunque vada, Musetti da lunedì entrerà tra i primi 100 del ranking Atp