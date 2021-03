Musetti si ferma in semifinale contro Tsitsipas

7 partite in 7 giorni, troppe anche per un ragazzo di 19 anni. Soprattutto se giocate al massimo come ha fatto Lorenzo Musetti, partito dalle qualificazioni. Sconfitto in campo contro Tsitsipas, ma il vincitore per il pubblico che gli ha dedicato più di una standing ovation e ha intonato il suo nome. Se questa non è una vittoria… L’unica recriminazione di una settimana da sogno è stata non aver potuto esprimersi al meglio contro il greco. Un bruciore di stomaco accusato in giornata si è ripercosso in partita sul diaframma. Dopo il primo set perso 6-1 ha ricevuto un trattamento e nel secondo Musetti si è divertito di più. E’ riuscito ad alternare soluzioni di potenza ad altre di tocco, come le tante smorzate. Decisivo il break sul 3 pari per Tsitsipas che ha chiuso 6-1 6-3. In finale sfiderà Zverev che si è aggiudicato il derby tedesco contro Koepfer. Prima finale dell’anno sia per lui che per il greco.

Musetti lascia Acapulco più forte e consapevole. Bilanci impressionante per uno che ha appena compiuto 19 anni. Seconda semifinale in quattro tornei Atp disputati. Prima vittoria contro un top ten (Schwartzman) e ingresso nella top 100. La ciliegina sulla torta potrebbe essere la partecipazione al 1000 di Miami. Dopo i tanti forfait, ultimo quello di Djokovic, Lorenzo è a un passo dal tabellone principale. Così non dovrebbe cominciare un’altra volta dalle qualificazioni. Dopo una settimana così avrebbe bisogno di godersi un po’ di meritato riposo.