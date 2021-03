Arriva un'altra eliminazione azzurra al primo turno del Masters di Miami: Salvatore Caruso cede 6-3, 6-4 al giapponese Yasutaka Uchiyama, n.102 del ranking. Nella notte debutto per Fabbiano e Musetti: i match in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Seconda giornata del del Miami Open, primo ATP Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Dopo Lorenzi, Gaio e Travaglia, esce di scena anche Caruso. Già al 2° turno con un bye, in quanto teste di serie, Fognini, Sinner (che affronterà il francese Gaston, n°162 del ranking) e Sonego (contro lo statunitense Fratangelo, 225 del mondo). Tutto il torneo in diretta su Sky Sport.