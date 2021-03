Un’altra giornata per sognare con la giovane Italia del tennis. Dopo una domenica dedicata al guerriero Jannik Sinner già agli ottavi, oggi altri due giovanissimi proveranno a raggiungerlo. Il classe 2002 di Carrara sfiderà Marin Cilic inaugurando il programma su Sky Sport Uno. Il torinese lo chiuderà sfidando il colombiano Daniel Elahi Galan. Tutte le partite e la suddivisione tra due canali dedicati su Sky per non perdere nemmeno un minuto di un grande spettacolo

Nella sua lingua madre, il tedesco, lo spirito combattivo, la capacità di resistere ad ogni avversità, si riassume in una sola parola composta: Kampfgeist. Jannik Sinner ne è provvisto in quantità spropositate. Il tennista di Sesto Pusteria è riuscito a sopportare la sconfitta in un primo set tremendo, un parziale durato 70’, nel quale i due si sono scambiati colpi da ko devastanti. Sembrava a pezzi Sinner, ed, invece, non ha mollato di un centimetro, costringendo il russo Kachanov, peraltro particolarmente ispirato, a sudarsi ogni punto e alla fine costretto ad arrendersi dopo 2 ore e 52 di battaglia.

Memorabile è stato il punto che ha portato il pusterese alla palla break decisiva. Un recupero clamoroso di diritto su una volée smorzata del russo che ha annientato le sue forze mentali.

4-6 7-6 6-4 il punteggio finale di una partita bellissima. Adesso Sinner avrà un giorno per riposarsi prima di affrontare al prossimo turno Emil Ruusuvuori che ha vinto in rimonta il derby scandinavo contro Mikael Ymer, soffrendo più del previsto, dopo aver mancato due volte la chance di chiudere con il proprio servizio sul 5-2 nel terzo.

Il match di Sinner non è stato l’unico altamente drammatico, nel senso sortivo s’intende, della giornata.

La testa di serie numero uno e grande favorito del torneo Danil Medvedev ha sconfitto non solo l’australiano di origine russa Alexei Popyrin ma anche i crampi che lo hanno colto proprio nel finale del terzo set. Nonostante facesse fatica a camminare è riuscito a vincere. Incredibile.

Continua, intanto, imperterrito la sua corsa John Isner, il grande vecchio del tennis statunitense, l’unico giocatore iscritto quest’anno a Miami che abbia vinto il torneo nel passato. Il gigante ha sconfitto il giovane rampante Felix Auger Aliassime con l’identico punteggio con il quale lo aveva sconfitto nella semifinale di due anni fa e cioè 7-6 7-6, confermando che da queste parti è quasi impossibile batterlo nei momenti decisivi.

Oggi in campo due italiani Musetti con Cilic e Sonego con il colombiano Galan, sfide tutt’altro che impossibili ma non facili. Ci vorrà molto Kampfgeist come insegna Jannik Sinner.

