Vittoria senza difficoltà per Fritz che concede solo tre game a Garin. Compito agevole anche per De Minaur con l'americano Boyer. Fuori Hurkacz, battuto da Kecmanovic. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Continua senza difficoltà il cammino di Taylor Fritz e Alex De Minaur agli Australian Open. L'americano e l'australiano, rispettivamente n. 4 e n. 8 del seeding, non hanno avuto difficoltà rispettivamente contro Christian Garin e Tristan Boyer, entrambi provenienti dalle qualificazioni. Il compito più facile è toccato a Fritz che ha concesso solo tre game a Garin, oggi n. 150 al mondo: 6-2, 6-1, 6-0 lo score in appena un'ora e 24 minuti di gioco. Tutto semplice anche per De Minaur che ha chiuso in tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3 in due ore esatte. La sorpresa della notte, invece, è la sconfitta di Hubert Hurkacz. Il polacco, tra i potenziali avversari di Sinner agli ottavi, ha perso contro Miomir Kecmanovic: 6-4, 6-4, 6-2 il punteggio in favore del tennista serbo.