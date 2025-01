Darren Cahill ha condiviso sui social un'intervista al settimanale "Daily Maverick" di Travis Tygart, capo dell'agenzia antidoping statunitense, che ha parlato del caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner: "Secondo i fatti, la sentenza appropriata era di non colpevolezza. A differenza della Wada nel caso dei nuotatori cinesi, le regole sono state seguite e la trasparenza mantenuta. Uno scenario come quello che ha coinvolto Sinner può accadere, lo dimostra anche il laboratorio"

Nel giorno in cui è arrivata la comunicazione della separazione a fine anno da Jannik Sinner, in quella che sarà la sua 'last dance' come coach nel circuito, Darren Cahill ha condiviso sul suo profilo X l'intervista a Travis Tygart, il capo dell'Usada, l'agenzia statunitense antidoping. L'articolo del "Daily Maverick", settimanale sudafricano, riguarda il caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner. "Una buona lettura", scrive Cahill. Approfondimento Sinner: "2025 ultima stagione di coach Cahill"

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"Sinner doveva essere giudicato 'non colpevole'" "Se Sinner è un dopato, cosa che non penso sia basata sui fatti che sono stati resi pubblici, allora una sentenza di “no fault” (non colpevole) era un risultato perfettamente appropriato a questo caso, basandosi sulle regole e sui fatti - ha detto -. A differenza del caso dei 23 nuotatori cinesi, nel caso Sinner sono state seguite le regole. E' stata mantenuta trasparenza. Perché Sinner non è stato sospeso? Beh, ma lo è stato. Lui ha fatto prontamente appello e loro l'hanno revocato. Questo rientra nelle regole. Confrontiamolo con i casi dei nuotatori cinesi. Non hanno mai sospeso nemmeno provvisoriamente quegli atleti, e su quella tipologia di positività le regole sono assolutamente chiare: devi essere sospeso. E' scandaloso che la Wada permetta ciò che è accaduto nel caso dei nuotatori cinesi".

"Scenario Sinner può accadere, lo dimostra il laboratorio di Colonia" "I campioni di Sinner hanno mostrato meno di un nanogrammo di clostebol, che è una quantità minima - ha proseguito Tygart -. Erano circa 500 picogrammi. C'è un esperimento condotto dal laboratorio di Colonia in cui hanno preso un farmaco, una lozione da banco, e se la sono spalmata sulle mani. Dopo aver fatto asciugare le mani, sono andati a stringere la mano a una persona. Poi hanno prelevato l’urina da quella persona: i risultati hanno mostrato che avevano un livello basso, circa 500 picogrammi di clostebol". Approfondimento Sinner, il 16 e 17 aprile l'udienza al Tas