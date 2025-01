Sinner: "Niente è scontato, contento del successo"

"Inizio complicato dal vento, poi è salito il livello"

"Non ho giocato tanti tornei juniores, non ci eravamo mai affrontati. All'inizio ha giocato bene, molto meglio di me. C'è stata una grande atmosfera del pubblico, sono felice della mia prestazione. Non dò le cose per scontate, devo ragionare così anche nel prossimo turno. Ero preparato al tennis di Schoolkate, ma ha giocato molto bene. Capita in ogni torneo, tutti i turni sono difficili e devi essere sempre presente. Posso migliorare, ho avuto difficoltà con il vento ma anche l'onore di giocare qui in sessione serale. E' stato molto bello. Ho faticato all'inizio con il vento, ma almeno qui non sei esposto come sui campi esterni. Sono contento di essere al 3° turno, ora vediamo cosa potremo fare. E' una sensazione diversa rispetto a 12 mesi fa, questo è un posto fantastico ma la prendo come una sfida per provare a ripetermi. Ma c'è ancora tanta strada da fare, so che il mio livello deve salire e mi auguro di giocare un altro grande torneo".