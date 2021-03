Altra prova di forza di Jannik Sinner, che batte 6-3, 6-2 il finlandese Emil Ruusuvuori e si qualifica per i quarti di finale del Miami Open: è la prima volta in carriera in un 1000 per il 19enne altoatesino. Non prima dell'una di notte, Lorenzo Sonego sfida il n°5 del mondo, il greco Stefanos Tsitsipas: match in diretta su Sky Sport Uno

Giornata di ottavi di finale al “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium. Jannik Sinner, n.31 del ranking e 21^ testa di serie, si è qualificato per i quarti grazie al successo 6-3, 6-2 con il finlandese Emil Ruusuvuori (83 ATP). Per il 19enne altoatesino è la prima volta tra i migliori 8 in un Masters 1000. In campo non prima dell'una ora italiana Lorenzo Sonego, n.34 del ranking e 24^ testa di serie, che trova dall’altra parte della rete il greco Stefanos Tsitsipas, n. 5 ATP e secondo favorito del seeding: tra i due non ci sono precedenti. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201).