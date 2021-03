Il tennista altoatesino, protagonista di una super giocata candidata come 'punto del torneo', commenta il successo su Khachanov ai Masters 1000 di Miami: "Ho sofferto il caldo, ma le condizioni erano uguali per tutti. Non sempre chi è stremato fisicamente perde, ci sono altre soluzioni per vincere"

“Per me era importante quel punto, sapevo che se riuscivo nella palla-break facevo una seconda e spingevo, così è andata”. Jannik Sinner mantiene la solita tranquillità e freddezza nel post match e commenta così, a Sky Sport, l’incredibile punto che lo ha indirizzato verso il successo contro Khachanov. La svolta arriva infatti quando l’incontro è al terzo set in perfetta parità , 4-4 parziale e nono game sul 40-40. Il tennista altoatesino difende alla grande due attacchi sul fondo di Khachanov, quest’ultimo cerca di beffarlo con una palla corta ma il giovane talento azzurro riesce ancora in un incredibile recupero , chiuso da una risposta con dritto a incrociare che gli regala il break e il sorpasso sul rivale, staccata decisiva prima di andarsi a prendere la vittoria. 6-4 nel terzo parziale e pass garantito per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Successo importante e prestigioso, agevolato da quello che diventa uno dei candidati al ‘punto del torneo’.

"Sofferto il caldo, ma le condizioni sono uguali per tutti"

vedi anche

Miami, fantastico Sinner: oggi Musetti e Sonego

“Ogni volta che ci siamo affrontati siamo andati al terzo o al quinto set – aggiunge Sinner a proposito dei confronti col russo -, chiudendo sempre col 7-6, oggi si è chiusa col 6-4, però giocando comunque due ore e 50 minuti di nuovo. Sono contento, quindi, di quello che ho fatto. Le temperature? Il giorno fa caldo, c’è vento e tanta umanità: condizioni difficili ma sono uguali per tutti, anche se io all’inizio ho sofferto di più. Non è detto che uno vince se l’altro sta soffrendo fisicamente, ci sono altre soluzioni per vincere: nel secondo set ho spinto un po’ di più, la partita non è mai persa fino a che non si gioca l’ultimo punto”.