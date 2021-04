Sinner: "Una dura battaglia, non è stato facile"

Jannik vola alla finale dell'Open di Miami e diventa il numero 21 del mondo. Dopo aver battuto lo spagnolo Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) conquistando la prima finale di un Masters 1000 in carriera, il 19enne azzurro ha evidenziato la chiave della gara: "Non era facile giocare bene per via del vento: ho cercato di servire meglio, muoverlo di più, mischiare le carte"

Il sapore della vittoria stavolta "e' incredibile". Perché a 19 anni Jannik Sinner la sua scalata alla prima finale in un Masters 1000 l'ha messa a segno come solo i campioni sanno fare: in rimonta e contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero sette al torneo in Florida e protagonista dell'eliminazione del favorito, Daniil Medveded. Insomma un ostacolo contro il quale serviva un'impresa e l'azzurro ce l'ha fatta, tirando fuori non solo freddezza, ma colpi-show e un servizio potente che hanno messo in difficoltà lo spagnolo. Finisce 5-7 6-4 6-4 dopo quasi due ore e mezza di battaglia.