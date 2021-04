Matteo Berrettini ha scelto Cagliari per testare la propria condizione fisica in vista del prossimo mese sulla terra rossa: "Gioco in doppio con mio fratello Jacopo, mi diverto e sono felice. Sarò a Monte-Carlo, ma non c'è da aspettarsi troppo. Spero di essere al top della condizione per gli Internazionali d'Italia, il torneo a cui tengo di più".

"Sono al Sardegna Open per saggiare le mie condizioni, spero di essere al top per Roma. Sono qui a Cagliari principalmente per testare la mia condizione fisica e capire se sono pronto anche per rientrare in singolare". Matteo Berrettini ha deciso di rientrare nel circuito a due mesi dall'infortunio agli addomominali che lo ha costretto al ritiro dagli Australian Open giocando l'inedito doppio con il fratello Jacopo, ai suoi primi match sul circuito ATP. "Abbiamo vissuto tante belle emozioni, è vero, a maggior ragione pensando che in questo periodo non è facile poter avere la famiglia accanto durante un torneo", ha spiegato il numero 10 del mondo a SuperTennis.