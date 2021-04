Marco Cecchinato esce di scena agli ottavi del Sardegna Open, battuto 7-5, 6-1 dal tedesco Yannick Hanfmann, numero 105 del mondo. In campo ora Musetti con Evans, a seguire l'esordio di Sonego contro il francese Simon. Tutti i match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

