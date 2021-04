Giornata a forti tinte di azzurro a Montecarlo, con ben otto italiani protagonisti. In questo momento 3 in campo, tutti in diretta su Sky: sul Centrale il campione in carica Fabio Fognini affronta il serbo Kecmanovic (Sky Sport Uno), Jannik Sinner con lo spagnolo Ramos Vinolas (Sky Sport Arena), Marco Cecchinato con il tedesco Koepfer (Sky Sport Collection).

MONTECARLO: TUTTI I RISULTATI LIVE