Un forfait dell'ultim'ora a Montecarlo: Daniil Medvedev è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento. Il numero 2 del mondo si era allenato nei giorni scorsi con Nadal: "Grande delusione, spero di rientrare il prima possibile". Al suo posto in tabellone il lucky loser argentino Londero

Daniil Medvedev è risultato positivo al Covid-19 in un controllo effettuato il 12 aprile e salterà il Masters di Montecarlo, dove avrebbe dovuto debuttare mercoledì al secondo turno. Il russo, numero 2 del mondo e 2^ testa di serie del seeding, ha dato forfait sia per il torneo di singolare sia, ovviamente per il doppio. Al suo posto, nello slot della testa di serie numero 2 in singolare, c'è ora il lucky loser argentino Juan Ignacio Londero, numero 94 del mondo, ancora senza vittorie ATP quest'anno e con un bilancio di 1-3 nei main draw dei Masters 1000. Sarà lui il primo avversario di Filip Krajinovic o Nikoloz Basilashvili. In quello spicchio di tabellone, in un eventuale ottavo di finale, c'è il nostro Fabio Fognini.