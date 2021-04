Jannik Sinner vola al 2° turno del Masters di Montecarlo, dove affronterà per la prima volta in carriera il n° 1 del mondo, Novak Djokovic in una sfida da sogno. L'incontro e tutto il torneo in diretta su Sky Sport

Secondo turno da sogno per Jannik Sinner: l'azzurro, n.22 ATP e reduce dalla finale persa a Miami, sarà il primo avversario del numero uno del mondo Novak Djokovic, che incontrerà per la prima volta in carriera. Si affrontano il n° 1 dei giovani contro il recordman di settimane in testa al ranking mondiale, in quello che per molti potrebbe essere un passaggio di consegne e che sicuramente rappresenta una sfida generazionale. Per Nole si tratterà del debutto stagionale sul rosso, sicuramente la sua superficie 'meno preferita' del circus. Sinner invece ha esordito con una vittoria nella sua prima partecipazione al Masters di Montecarlo. L’altoatesino ha sconfitto 6-3 6-4, in un’ora e 23 minuti, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.46 del ranking, semifinalista la scorsa settimana a Marbella e finalista a Monte-Carlo 2017, stoppato dal connazionale Nadal.