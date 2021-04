Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: battuto 7-6, 6-2 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, quinta testa di serie del seeding. Venerdì la sfida con il russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del “Barcelona Open Banc Sabadell”, ATP 500 in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899 (diretta Sky Sport). Sulla “Pista Manolo Santana”, il 19enne di Sesto Pusteria, n.19 ATP ed undicesima testa di serie, ha sconfitto 7-6, 6-2 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.11 del ranking e quinta testa di serie. Sinner affronterà il russo Andrey Rublev, n.7 ATP e in gara con una wild card, finalista all'ultimo Masters di Montecarlo. Per Jannik è il secondo quarto di finale in carriera sul rosso dopo il Roland Garros, il quinto di questo 2021 (il 10° in totale) su otto tornei disputati, dove ha vinto 17 match (terzo più vincente dell'anno, raggiunto Daniil Medvedev).