Rafa Nadal si è imposto nel torneo ATP 500 di Barcellona: battuto in finale il greco Stefanos Tsitsipas con i parziali di 6-4, 6-7, 7-5 dopo una battaglia epica di oltre tre ore e mezza. Per il maiorchino si tratta del 12° trionfo in Catalogna

Rafa Nadal ha conquistato il " Barcelona Open Banc Sabadell ”, torneo ATP 500 che si è concluso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il nuovo n. 2 del ranking e recordman con ben 12 trofei conquistati in Catalogna , arriva alla vittoria numero 452 sulla terra che gli vale l' 87° successo ATP, il primo del 2021. Rafa allunga a 18 le stagioni consecutive con almeno un torneo vinto nel circus. Battuto in finale con i parziali di 6-4, 6-7, 7-5 dopo una battaglia epica di 3 ore e 38' di gioco il greco Stefanos Tsitsipas , n.5 del ranking e secondo favorito del seeding, che interrompe a nove la striscia di vittorie consecutive in stagione sul rosso.

Nadal-Tsitsipas, la cronaca del match

Rafa ancora in difficoltà, come spesso gli è capitato in questa settimana, perde il servizio già nel terzo game e va sotto 2-4, ma nel suo 'giardino di casa' riesce a recuperarlo nell'ottavo. Tsitsipas sbaglia tutto anche nel turno successivo di battuta, regalando di fatto il set a Nadal, che con quattro game di fila chiude 6-4 dopo un'ora di lotta. Lo spagnolo parte con l'handicap anche nel secondo parziale, perdendo il servizio ancora una volta nel terzo game, ma lo riprende nel sesto. Tsitsipas annulla due match point da campione sul 4-5, Rafa tre palle break sul 5-5. Si va al tie-break, dove a spuntarla è il greco, che trascina Nadal al terzo. Qui l'equilibrio è sovrano, con la prima palla break che vale anche il match point per Tsitsipas sul 5-4, cancellata dal maiorchino. Il greco accusa il colpo, Rafa ne approfitta: break del 6-5 e festa infinita per il 12° titolo in Catalogna.