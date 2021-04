Il campione spagnolo, che si è aggiudicato il torneo catalano per la 12^ volta in carriera, ha celebrato il trionfo tuffandosi nella piscina dell'impianto del Real Club de Tenis, il cui campo centrale gli è stato intitolato. Grazie al successo su Tsitsipas in finale, il maiorchino si è riportato al secondo posto nel ranking mondiale

