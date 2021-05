La cronaca del match

Equilibrio in campo che dura fino al 2-2. Da quel momento Jannik sale di livello, costringendo Pella a tanti errori. Con quattro giochi consecutivi e due break, Sinner chiude 6-2 in meno di mezz'ora, con un impietoso 8-0 alla voce vincenti e il 100% di punti con la prima (11/11). L'argentino non riesce a tenere il passo del rivale, che in apertura di secondo set scatta 3-0 con un parziale di 12 punti a 0 e un break. Pella riesce a limitare i danni e dopo aver annullato la palla del 5-1, nel settimo gioco torna sotto alla prima occasione concessa da Jannik con il contro-break del 3-4. Raggiunta la parità, l'argentino è costretto a chiamare l'intervento del fisioterapista per un problema muscolare: Pella non rientra più in campo e si ritira, lasciando a Jannik un 2° turno che lo vedrà affrontare l'australiano Alexei Popyrin, n.76 ATP, passato attraverso le qualificazioni. Tra l’altoatesino ed il 21enne di Sydney non ci sono precedenti.