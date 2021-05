Gli Internazionali d'Italia su Sky: la guida tv

Al via domenica il Masters 1000 di Roma, che si giocherà al Foro Italico dal 9 al 16 maggio con il pubblico ammesso, dagli ottavi, fino al 25% della capienza. Il torneo maschile da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e su NOW con oltre 100 ore di programmazione

Dal 9 al 16 maggio, in diretta su Sky il meglio del tennis mondiale maschile con la 78esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Oltre 100 ore di programmazione live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, per seguire il torneo che fa parte dell’ATP Masters 1000.

La copertura su Sky Sport, sul sito e sui social

News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, ogni giorno uno Studio Tennis guiderà gli appassionati tra una sessione e l’altra. Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa, Dario Massara, Pietro Nicolodi e Federico Zancan cureranno le telecronache dei match, con Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Claudio Mezzadri, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi che si alterneranno nel commento tecnico.

Lo studio tennis è condotto da Eleonora Cottarelli, in compagnia di Filippo Volandri, mentre Angelo Mangiante sarà l’inviato per Sky Sport 24.

E ancora, dal Foro Italico, “Roma: The Insider”, il dietro le quinte del torneo capitolino affidato a Stefano Meloccaro, in onda alla fine di ogni sessione su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in replica la mattina seguente alle 9.45 su Sky Sport 24. Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia.