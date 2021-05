Novak Djokovic fermato dalla pioggia nel debutto contro l'americano Fritz: match interrotto sul 6-3, 5-5. Agli ottavi Nishikori e Augier-Aliassime, con il canadese che ha eliminato il finalista 2020, l'argentino Schwartzman. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Novak Djokovic fermato dalla pioggia a Roma: il numero 1 del mondo (recordman da 320 settimane in testa al ranking) e campione in carica al Foro, ha visto interrotto il match del Centrale con lo statunitense Taylor Fritz, n°31 del mondo, quando era avanti 6-3, 5-5 . Nole, che nella Capitale vanta cinque successi su 10 finali giocate, ha servito per il match, facendosi breakkare dal rivale. Chi vince attende uno tra il britannico Norrie e lo spagnolo Davidovich Fokina, con quest'ultimo che ha eliminato il bulgaro Grigor Dimitrov. Finisce invece al debutto il torneo di Diego Schwartzman, ottava testa di serie e finalista pochi mesi fa dopo aver battuto anche Rafa Nadal: l'argentino ha racimolato appena 4 games contro il canadese Felix Augier-Aliassime. Avanti anche Nishikori, che ha sfruttato il ritiro di Carreno Busta.