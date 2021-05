Il balletto di Sonego per festeggiare la vittoria

Dopo la straordinaria vittoria dopo oltre tre ore di gioco contro il numero 4 del mondo Thiem agli ottavi, Lorenzo Sonego si è lasciato andare ad uno sfrenato balletto davanti al suo team in tribuna sulla musica diffusa dagli altoparlanti della Grand Stand Arena. Grandi sorrisi e molta soddisfazione ovviamente per l'azzurro, che stasera affronterà Rublev nei quarti. Diretta non prima delle 19: sotto il programma completo della giornata su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena