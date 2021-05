Super sabato su Sky: apre Sonego-Rublev alle 11

Sarà un grande sabato di tennis al Foro Italico: si apre alle 11 con i recuperi dei quarti Sonego-Rublev (Sky Sport Uno) e Djokovic-Tsitsipas (Sky Sport Arena). Nel pomeriggio spazio alle semifinali, con Nadal che sfida Opelka per andare a caccia della 12^ finale al Foro. Non prima delle 18.30 l'ultimo match di giornata. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

