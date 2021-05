I risultati delle semifinali degli Internazionali d'Italia

Rafa Nadal vola in finale a Roma per la 12^ volta in carriera. Decisivo il 6-4, 6-4 rifilato a Reilly Opelka, numero 47 del ranking e autentica sorpresa di questo torneo. Il gigante americano (211 cm), che fino agli Internazionali aveva raccolto appena due vittorie ATP sul rosso, si consola comunque con la sua prima semifinale in un 1000, a fronte delle 75 del suo rivale. Per Rafa si tratta della dodicesima finale al Foro Italico, dove vanta un record di 9-2: procede così l'inseguimento al record di 36 titoli Masters 1000 di Novak Djokovic. Lo spagnolo ha impiegato una ventina di minuti per adeguarsi al gioco unico di Opelka: costretto ad annullare quattro palle break nel quarto game, il 20 volte campione Slam ha strappato il servizio all'americano nel gioco seguente, chiudendo 6-4 in 50'. Nel secondo parziale Nadal mette in cassaforte il break nel 3° game: Rafa festeggia il suo 500° match sul rosso chiudendo i conti 6-4 un'ora e mezza di gioco e volando in finale a Roma per la 12^ volta, la 52^ a livello di un 1000. Attende il vincente di Sonego-Djokovic e comunque vada, sarà un grande spettacolo per i fortunati tifosi del Foro.