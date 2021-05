Appuntamento dal 25 novembre con le finali di Coppa Davis: al via la fase a gironi, introdotta per la prima volta quest'anno, con l'ulteriore novità delle tre sedi (Torino, Innsbruck e Madrid). Le prime due ospiteranno altrettanti gruppi e il quarto di finale tra le relative vincenti; la capitale spagnola, invece, sarà la sede degli altri due quarti, delle semifinali e della finale. "Abbiamo programmato gli incontri per garantire condizioni eque a tutti i partecipanti, comprese le nazioni che dovranno spostarsi avendo raggiunto le fasi finali del torneo - ha spiegato Albert Costa, direttore delle Davis Cup Finals - Siamo sicuri che questo evento rappresenterà uno spettacolare finale di stagione".