Ottime notizie dall'Atp: il Masters 1000 di Indian Wells, saltato nel 2020 a causa ell'emergenza legata al coronavirus, nel 2021 si giocherà. Non a marzo come previsto tradizionalmente, ma a ottobre, solo per quest'anno. Ulteriori aggiornamenti sono arrivati anche su altri tornei in programma in autunno: l'Open di Stoccolma è stato fissato per la settimana 7-13 novembre, in contemporanea con le Next Gen Atp Finals di Milano, mentre l'Atp 250 di New York è stato spostato a Dallas, a partire dal 2022. La soddisfazione di Gaudenzi, presidente Atp: "C'era grande attesa per Indian Wells, il suo ritorno è una notizia fantastica per il mondo del tennis".