Sardegna, 20 nuovi casi e nessun decesso

Sono 56.429 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, sono stati rilevati 20 nuovi casi su 2.838 test effettuati. Non si registrano nuovi decessi (1.446 in tutto). Sono invece 182 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 33 (+1) i pazienti in terapia intensiva.