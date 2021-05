Si ferma in semifinale la corsa del 19enne italiano sulla terra rossa di Lione, battuto in rimonta dal numero 5 del mondo. Lorenzo vince alla grande il primo set (6-4), ma cede al greco nei due parziali decisivi (6-3, 6-0). Applausi comunque per Musetti che arriverà al suo best ranking (n. 76), mentre Tsitsipas affronterà in finale il vincente di Norrie-Khachanov

