Rafael Nadal non sbaglia e vola al 2° turno del Roland Garros. Il maiorchino, terza testa di serie del seeding, ha battuto 6-3, 6-2, 7-6 l'australiano Alexei Popyrin, numero 63 del ranking. Partita a senso unico nei primi due parziali, mentre nel terzo il maiorchino ha dovuto salvare due set-point sul 3-5, chiudendo al tie-break. Rafa comincia così nel migliore dei modi l'assalto al 14° successo agli Open di Francia, il 21° Slam della carriera che equivarrebbe a superare Roger Federer. Nadal aggiorna i suoi impressionanti numeri in carriera: 101-2 il suo record a Parigi (imbattuto negli ultimi 31 match), con 287 vittorie negli Slam e 460 sul rosso. In questo 2021 il 're della terra' ha già portato a casa i titoli a Barcellona e Roma. Al 2° turno troverà il francese Richard Gasquet.