Non si ferma il grande tennis con gli italiani in campo in giornata. S'inizia all'ATP 250 di Kitzbuhel con Berrettini in semifinale contro il tedesco Hanfmann. In semifinale a Umago c'è invece Musetti che affronta il ceco Mensik. Ad Atlanta c'è invece il quarto tra Bellucci e Rinderknech. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Altra giornata di grande tennis con tre italiani in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Dopo aver trionfato a Gstaad, Matteo Berrettini prosegue la sua striscia di vittorie e si gioca un posto in finale all'ATP 250 di Kitzbuhel: ad affrontare il romano c'è il tedesco Hanfmann. Quella di Berrettini non è l'unica semifinale con un italiano in campo: a Umago scende in campo Lorenzo Musetti che dopo aver battuto Lajovic se la vedrà con il 18enne ceco Mensik. Ad Atlanta, invece, c'è Mattia Bellucci che cerca un posto in semifinale nel quarto contro il francese Rinderknech.

