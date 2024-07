Berrettini sorride: "Ho sempre più energie"

Matteo Berrettini è raggiante dopo aver conquistato la seconda finale consecutiva. Vinto a Gstaad, il tennista romano si prepara ora per il match conclusivo di Kitzbuhel contro Gaston: "Ho giocato molto bene, ho dovuto sistemare il servizio nel primo set. Ho iniziato a essere più aggressivo, era una semifinale e sono molto contento". Il ringraziamento al pubblico: "Ogni giorno mi sembra di avere più energia grazie a voi".

Matteo Berrettini ha battuto Yannick Hanfmann in due set (6-4, 6-4), conquistando la finale dell'Atp 250 di Kitzbuhel, la seconda consecutiva dopo il trionfo di Gstaad. "Penso di aver giocato bene, ho dovuto sistemare un po' il servizio nel primo set. Poi ho iniziato a battere meglio e a essere più aggressivo", ha spiegato l'azzurro dopo il match, "sono contento perché sapevo che era una partita molto dura ed era una semifinale. Adesso cercherò di essere pronto per domani. Ogni giorno mi sembra di avere più energia anche grazie al pubblico". Berrettini affronterà in finale il francese Hugo Gaston, che ha sconfitto Diaz Acosta.