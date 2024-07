In un'ora e mezza il tennista romano batte il tedesco Hanfmann in due set (6-4, 6-4) e vola in finale a Kitzbuhel, dopo il trionfo a Gstaad di una settimana fa. Nell'ultimo atto affronterà Gaston, che ha sconfitto Diaz Acosta. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Berrettini on fire. Vincitore lo scorso weekend del torneo di Gstaad, il tennista italiano si aggiudica la qualificazione a un'altra finale, battendo Hanfmann in due set (6-4, 6-4) nella semifinale dell'Atp 250 di Kitzbuhel, e dimostra ancora un eccellente momento di forma. Sabato andrà a caccia del suo decimo titolo nel circuito. Dopo un avvio equilibrato contro il tedesco, Matteo sale in cattedra e trova il break al quinto game: approfitta di due palle sul nastro dell'avversario, gli risponde con un lob e neutralizzando il suo tweener e poi si prende il vantaggio sul rovescio lungo del tedesco, consolidandolo nel successivo turno di battuta. Il romano ha altre due palle break nel gioco successivo, poi ne concede una lui a causa di un doppio fallo ma si protegge alla grande a suon di ace. 46 minuti dopo l'inizio della partita Berrettini chiude il primo set a suo favore. Senza colpi di scena si apre anche il secondo parziale, poi sul provvisorio 3-3 ecco che sale il ritmo in risposta di The Hammer che si porta sul 0-40 e brekka al secondo tentativo grazie al doppio fallo di Hanfmann. È il momento chiave, perché da lì in poi Matteo non sbaglia praticamente più nulla e (al quinto match point), vince anche il secondo set, guadagnandosi così l'accesso all'ultimo atto dove se la vedrà con Gaston.